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26.07.19 13:06

Закон о безальтернативных платных дорогах на Крайнем Севере одобрен сенаторами

© РИА Новости. Максим Блинов
26 июля. Interfax-Russia.ru - Совет Федерации в пятницу одобрил закон, отменяющий для Крайнего Севера правило об обязательном наличии бесплатной дороги при строительстве рядом платной.

При этом предлагается закрепить условие бесплатного проезда легковых автомобилей и мототранспортных средств по платным автомобильным дорогам.

Кроме того, правительству предоставляется возможность устанавливать иные категории транспорта, который также сможет ездить по таким дорогам бесплатно.

Целью данной инициативы является создание условий для повышения уровня транспортной доступности в указанных районах за счет строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений с привлечением частных инвестиций с последующим использованием их на платной основе, говорится в пояснительной записке.

Норма относится только к автомобильным дорогам или участкам автомобильных дорог, построенным и введенным в эксплуатацию со дня вступления в силу соответствующего закона.

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