Аксенов потребовал отставки мэра Белогорска из-за удручающего вида города

26.07.19 13:10

© РИА Новости. Григорий Сысоев

26 июля. Interfax-Russia.ru - Глава администрации Белогорска Александр Алексеенко должен уйти в отставку, потому что не справляется с обязанностями по благоустройству города, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Раз он находится в отпуске в такой ответственный момент, когда столько проблем накопилась, уверен, что такой глава городу не нужен. Пусть пишет заявление и увольняется", - сказал Аксенов в пятницу на выездном совещании в Белогорске, трансляция которого ведется на странице главы республики в фейсбуке.

Аксенов уточнил, что большинство жалоб местных жителей связаны с благоустройством, состоянием дорог, уборкой города.

"Главу администрации большинство жителей не знает в лицо. И в общем ситуация с точки зрения благоустройства в Белогорске удручающая", - отметил он.

Алексеенко, которому 44 года, руководит администрацией Белогорска с середины 2016 года.

Белогорск - районный центр с населением порядка 16 тыс. человек. Рядом с населенным пунктом проходит строящаяся от Крымского моста до Севастополя трасса "Таврида".