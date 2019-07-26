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26.07.19 13:10
Аксенов потребовал отставки мэра Белогорска из-за удручающего вида города
"Раз он находится в отпуске в такой ответственный момент, когда столько проблем накопилась, уверен, что такой глава городу не нужен. Пусть пишет заявление и увольняется", - сказал Аксенов в пятницу на выездном совещании в Белогорске, трансляция которого ведется на странице главы республики в фейсбуке.
Аксенов уточнил, что большинство жалоб местных жителей связаны с благоустройством, состоянием дорог, уборкой города.
"Главу администрации большинство жителей не знает в лицо. И в общем ситуация с точки зрения благоустройства в Белогорске удручающая", - отметил он.
Алексеенко, которому 44 года, руководит администрацией Белогорска с середины 2016 года.
Белогорск - районный центр с населением порядка 16 тыс. человек. Рядом с населенным пунктом проходит строящаяся от Крымского моста до Севастополя трасса "Таврида".
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