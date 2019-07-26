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26.07.19 13:19

Топилин: программу маткапитала можно продлить, но это пока не обсуждалось

© РИА Новости. Алексей Никольский
26 июля. Interfax-Russia.ru - Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин не исключил продления программы маткапитала после 2025 года.

"Я не исключаю, что будут решения по продлению этой программы, но вопрос ещё не обсуждался, по нему никаких решений не было", - сказал министр журналистам в Чите в пятницу.

Он добавил, что срок программы ограничен, "я пожелал бы, хотел бы, чтобы люди, которые хотят завести ребенка, сделали это как можно быстрее".

"Пока рождаемость снижается, нам очень важно, чтобы люди реагировали на те меры поддержки, которые есть сейчас", - сказал министр.

Ранее Топилин заявлял, что кабинет министров готовится обсудить пролонгацию программы материнского (семейного) капитала за пределы 2021 года ближе к концу ее срока действия.

"Программа маткапитала имеет ограниченный срок действия, мы исходим из того, что ближе к этому сроку мы к этой дискуссии вернемся. Это мера, которая оказывает очень серьезное влияние, позитивно влияет на поддержку семей", - отмечал Топилин.

В апреле этого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также предлагала продлить программу материнского капитала, как минимум, еще на шесть лет.

"Предлагаем рассмотреть возможность продления программы материнского капитала, как минимум, до 2025 года - на период действия концепции демографической политики, чтобы обеспечить здесь стабильность и преемственность", - сказала В.Матвиенко, выступая на встрече президента РФ Владимира Путина с членами Совета законодателей в Петербурге 24 апреля.

В сентябре 2018 года вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что программа материнского капитала существенно стимулирует рождаемость, и с высокой долей вероятности ее действие будет продлено и после 2021 года.

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