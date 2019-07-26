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26.07.19 13:22

Обвиняемый в шпионаже американец Уилан пожаловался на здоровье

© РИА Новости. Григорий Сысоев
26 июля. Interfax-Russia.ru - Обвиняемый в шпионаже американец Пол Уилан сообщил об обострении у него заболеваний, сообщил в пятницу "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии и Московской Хельсинской группы Евгений Еникеев.

"Уилан сообщил о проблемах со здоровьем, а также пожаловался, что следователь не дает ему разрешение на проведение диагностики вне СИЗО", - сказал он.

Как объяснил общественникам Уилан, у него обострилась травма плеча левой руки и сейчас он испытывает боль при поднятии руки вверх. Кроме того, после одного из подъемов на 4-й этаж по лестнице на прогулочный дворик, у него случилось обострение грыжи.

Лефортовский суд Москвы 29 декабря санкционировал арест гражданина США.

Позже выяснилось, что П.Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

П.Уилан проживал в США, но родился в Канаде - в семье выходцев из Великобритании. Ирландский же паспорт он получил, благодаря ирландским корням.

Как сообщалось, сотрудники ФСБ России 28 декабря задержали П.Уилана в Москве по подозрению в шпионаже.

"Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили "Интерфаксу" 31 декабря в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Брат П.Уилана Дэвид утверждает, что он прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также сообщил, что П.Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, рассказал Д.Уилан.

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