Апелляционный суд подтвердил введение наблюдения на заводе "Бахчисарай"

26.07.19 13:28

© РИА Новости. Алексей Филиппов

26 июля. Interfax-Russia.ru - Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (Севастополь) оставил без изменения решение суда первой инстанции, который ввел процедуру наблюдения в отношении АО "Крымский винно-коньячный завод "Бахчисарай" (Крым) по заявлению республиканского управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

"Определение Арбитражного суда республики Крым от 30 мая 2019 года оставить без изменения, апелляционную жалобу (поданную "Бахчисараем" - ИФ) - без удовлетворения", - говорится в вынесенном на текущей неделе постановлении апелляционного суда. Оно опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Завод имеет право обжаловать это решение в Арбитражном суде Центрального округа (Калуга).

Как сообщалось, Арбитражный суд Крыма ввел в отношении АО "Крымский винно-коньячный завод "Бахчисарай" процедуру наблюдения сроком на полгода (до 23 ноября 2019 года). Суд признал обоснованным и включил в реестр требование ФНС почти 345,749 млн рублей задолженности по уплате ряда налогов, а также порядка 38,197 млн рублей пени и около 29,544 млн рублей штрафа.

Крымский суд утвердил временным управляющим завода Валерия Мамонтова, являющегося членом ассоциации "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих". Судебное заседание по рассмотрению его отчета назначено на 19 ноября.

По информации официального сайта завода, предприятие основано в 1963 году. КВКЗ "Бахчисарай" выпускает вина, коньяки, бальзамы, сидр и т.д. Завод состоит из 4 основных цехов. Виноград для КВКЗ "Бахчисарай" выращивает агрофирма "Заветное", площадь виноградников составляет около 1 тыс. га.

По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, выручка завода за 2017 год (данных за 2018 год пока нет) составила 890,142 млн рублей, чистый убыток - 42,542 млн рублей, чистые активы - 79,278 млн рублей. Учредители КВКЗ "Бахчисарай" не указаны.