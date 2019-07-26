Скульптуру домового-моряка установили в Калининграде

26.07.19 13:36

Фото из соцсетей

26 июля. Interfax-Russia.ru - В Калининграде установили новую мини-скульптуру домового (хомлина) - морячка, сообщила "Интерфаксу" автор фигурок художник Наталья Шевченко.

"Новый сказочный персонаж установлен на территории Музея Мирового океана напротив научно-исследовательского судна "Витязь". Хомлин в бескозырке сидит в бумажном кораблике и крепко обнимает парус. И получилось очень символично, что мечта о морских плаваниях доброго домового может воплотиться на палубе легендарного судна, прошедшего по морям и океанам тысячи миль", - рассказала Шевченко.

По ее словам, имя этому хомлину выберут жители Калининграда. В ближайшее время будет проведено традиционное голосование в социальных сетях.

Как сообщалось, в марте в Калининграде возник скандал с установкой двух фигурок хомлинов на знаковых туристических объектах города. Тогда архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим заявил в письме к губернатору региона Антону Алиханову, что в установке фигурок домовых-хомлинов "усматривается тенденция к популяризации идеи неоязычества, которая, оказывает деструктивное воздействие на развитие национальной культуры в нашем регионе, а также перечеркивает тысячелетнее культурное наследие, сформировавшееся под влиянием Христианства".

В ответ на это в соцсетях калининградцы организовали флеш-моб с хэштегом "нетрогайтехомлинов" в защиту скульптур. При этом на Дедушку хомлина на Медовом мосту люди надели янтарный крестик, который посчитали оберегом и признаком его принадлежности к христианству.

Авторы проекта были вынуждены его остановить. Затем Шевченко сообщила "Интерфаксу", что в ходе встречи с представителями РПЦ удалось уладить все разногласия. В результате архиепископ Серафим поддержал проект.