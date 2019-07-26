Огни севера: почти 900 тыс. гектаров горит на севере Красноярского края
  
Курение в цене: "курилки" в российских аэропортах могут сделать платными
   
В зоне риска: в Приамурье готовятся к новой волне паводка
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
26.07.19 13:45

Кинотеатр "Пионер" пожаловался в КС РФ из-за запрета "Смерти Сталина"

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
26 июля. Interfax-Russia.ru - Кинотеатр "Пионер" обратился в Конституционный суд (КС) РФ с жалобой на систему выдачи и отзыва прокатного удостоверения на фильм, представляющую собой цензуру, которая запрещена Конституцией, сообщили "Интерфаксу" в адвокатском бюро "Бартолиус" - представителе заявителя.

Поводом для обращения в КС РФ стали назначенные кинотеатру (ООО "Чентромобиле-Пионер") штрафы в 280 тыс. рублей за показ британского фильма "Смерть Сталина", прокатное удостоверение которого было отозвано Минкультуры.

Министерство сначала выдало прокатное удостоверение на фильм, но затем режиссеры Никита Михалков, Владимир Бортко и еще несколько человек попросили главу ведомства Владимира Мединского временно отозвать это разрешение.

Они писали, что после спецпоказа у них сложилось впечатление, что фильм - это пасквиль на отечественную историю, "злобная и абсолютно неуместная якобы "комедия", очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм". Кроме того, они усмотрели в фильме информацию, которая может быть расценена как экстремистская.

Минкультуры пошло им навстречу. Ведомство воспользовалось одним из положений правил выдачи прокатных удостоверений, по которому их отзыв возможен в случае выявления "при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации".

Но, несмотря на отзыв прокатного удостоверения, кинотеатр все же провел несколько сеансов и в результате был оштрафован на общую сумму 280 тыс. рублей.

Оспорить взыскания в судах ему не удалось. "Пионер" также не смог оспорить в арбитражном суде решение Минкультуры о запрете фильма. Суды сослались на то, что прокатное удостоверение было отозвано у прокатчика (компания "Вольга"), а "Пионер", как демонстратор, не имеет интереса в обжаловании запрета фильма.

Кроме того, суды признали, что Минкультуры, запрещая фильм, действовал в рамках своих полномочий. Исследовать по существу фильм на экстремизм суды отказались, рассказали в бюро "Бартолиус".

"Чентромобиле-Пионер" просит КС РФ признать неконституционными нормы законодательства о кинематографии и подзаконных актов, которые устанавливают систему выдачи и отзыва прокатного удостоверения на фильм.

"Эти нормы вводят систему предварительной и последующей цензуры, которая запрещена Конституцией. Действующая система цензуры фильмов нарушает права заявителя на распространение информации и свободу предпринимательства. Эта система не может быть оправдана ссылкой на защиту других конституционно значимых ценностей, поскольку установленные ей меры являются непропорциональными и неприемлемыми в цивилизованном обществе", - говорится в пресс-релизе бюро.

Также юристы кинотеатра рассказали, что он оспаривает нормы закона об экстремизме. По их словам, эти нормы, в интерпретации суда, позволяют признать сатирическое высказывание на политическую тему экстремистским, причем во внесудебном порядке. Это нарушает как свободу слова и предпринимательства, так и право заявителя на судебную защиту, считают представители кинотеатра.

Помимо этого, кинотеатр оспаривает и невозможность самому, без прокатчика, обжаловать решение Минкультуры. Это нарушает конституционное право заявителя на судебную защиту, считает администрация кинотеатра.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.07.19 13:22
Обвиняемый в шпионаже американец Уилан пожаловался на здоровье
.
  26.07.19 13:20
Чурикова останется в больнице для полного обследования, сообщили в "Ленкоме"
.
  26.07.19 12:08
Москвичи дождались самого теплого дня в июле
.
  26.07.19 11:39
Многодетные семьи Москвы получат налоговые льготы
.
  26.07.19 09:07
В Мосгорсуд подано почти 30 исков, оспаривающих решение избиркомов по выборам
.
  26.07.19 09:03
ЦБ РФ отозвал лицензию у РАМ банка, участника системы страхования вкладов
.
  25.07.19 15:21
Рабочая группа рекомендовала МГИК не регистрировать Соболь кандидатом в Мосгордуму
.
  25.07.19 14:05
День гамбургера отметят 27 июля в столичном парке Горького
.
  25.07.19 12:59
Матвиенко допустила, что ряду кандидатов в Мосгордуму несправедливо отказали в регистрации
.
  25.07.19 12:29
Зюганов поддержал инициативу Володина об усилении контроля над кабмином


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket