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26.07.19 13:45
Кинотеатр "Пионер" пожаловался в КС РФ из-за запрета "Смерти Сталина"
Поводом для обращения в КС РФ стали назначенные кинотеатру (ООО "Чентромобиле-Пионер") штрафы в 280 тыс. рублей за показ британского фильма "Смерть Сталина", прокатное удостоверение которого было отозвано Минкультуры.
Министерство сначала выдало прокатное удостоверение на фильм, но затем режиссеры Никита Михалков, Владимир Бортко и еще несколько человек попросили главу ведомства Владимира Мединского временно отозвать это разрешение.
Они писали, что после спецпоказа у них сложилось впечатление, что фильм - это пасквиль на отечественную историю, "злобная и абсолютно неуместная якобы "комедия", очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм". Кроме того, они усмотрели в фильме информацию, которая может быть расценена как экстремистская.
Минкультуры пошло им навстречу. Ведомство воспользовалось одним из положений правил выдачи прокатных удостоверений, по которому их отзыв возможен в случае выявления "при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации".
Но, несмотря на отзыв прокатного удостоверения, кинотеатр все же провел несколько сеансов и в результате был оштрафован на общую сумму 280 тыс. рублей.
Оспорить взыскания в судах ему не удалось. "Пионер" также не смог оспорить в арбитражном суде решение Минкультуры о запрете фильма. Суды сослались на то, что прокатное удостоверение было отозвано у прокатчика (компания "Вольга"), а "Пионер", как демонстратор, не имеет интереса в обжаловании запрета фильма.
Кроме того, суды признали, что Минкультуры, запрещая фильм, действовал в рамках своих полномочий. Исследовать по существу фильм на экстремизм суды отказались, рассказали в бюро "Бартолиус".
"Чентромобиле-Пионер" просит КС РФ признать неконституционными нормы законодательства о кинематографии и подзаконных актов, которые устанавливают систему выдачи и отзыва прокатного удостоверения на фильм.
"Эти нормы вводят систему предварительной и последующей цензуры, которая запрещена Конституцией. Действующая система цензуры фильмов нарушает права заявителя на распространение информации и свободу предпринимательства. Эта система не может быть оправдана ссылкой на защиту других конституционно значимых ценностей, поскольку установленные ей меры являются непропорциональными и неприемлемыми в цивилизованном обществе", - говорится в пресс-релизе бюро.
Также юристы кинотеатра рассказали, что он оспаривает нормы закона об экстремизме. По их словам, эти нормы, в интерпретации суда, позволяют признать сатирическое высказывание на политическую тему экстремистским, причем во внесудебном порядке. Это нарушает как свободу слова и предпринимательства, так и право заявителя на судебную защиту, считают представители кинотеатра.
Помимо этого, кинотеатр оспаривает и невозможность самому, без прокатчика, обжаловать решение Минкультуры. Это нарушает конституционное право заявителя на судебную защиту, считает администрация кинотеатра.
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