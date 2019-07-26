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26.07.19 13:53
Прокуратура в Приамурье пригрозила изымать детей за отказ от эвакуации
"В настоящий момент в связи с чрезвычайной ситуаций создалась реальная угроза жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних. Я полагаю возможным изъятие детей у родителей, которые отказываются эвакуироваться из подтопленных районов, подвергая своих детей опасности", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" прокурор области Руслан Медведев.
Он напомнил, что законом предусмотрено принудительное изъятие ребенка при непосредственной угрозе его жизни или его здоровью. В данном случае подключаются органы опеки и попечительства.
Прокурор области ориентировал органы местные власти и правоохранителей на то, чтобы они проводили разъяснительные беседы с гражданами, имеющими детей, которые отказываются от эвакуации.
По его словам, это уже возымело эффект - многие жители сел, которые ранее отказывались покидать свои дома, начали в добровольном порядке эвакуироваться вместе с детьми.
В Приамурье в четверг введен режим ЧС регионального масштаба. Нынешний паводок сравним с наводнением 2013 года, но, по оценке специалистов, будет менее длительным.
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