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26.07.19 14:09

Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
26 июля. Interfax-Russia.ru - Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,25% годовых, говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ отметили, что замедление инфляции продолжается. Годовой темп прироста потребительских цен в июне снизился до 4,7% (с 5,1% в мае 2019 года) и, по оценке на 22 июля, составил около 4,6%.

"Однако инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Темпы роста российской экономики складываются ниже ожиданий Банка России",- указывает ЦБ РФ.

Также отмечается, что слабая экономическая активность наряду с временными факторами ограничивает инфляционные риски на краткосрочном горизонте.

"По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в начале 2020 года", - говорится в пресс-релизе.

Таким образом, ставка вернулась на уровень, где она находилась до сентября прошлого года, когда ЦБ на фоне ослабления рубля из-за возросших санкционных рисков поднял ставку до 7,50%. Затем, в декабре, последовало еще одно повышение - "упреждающие" 25 пунктов в преддверии изменения ставки НДС. В апрельском заявлении ЦБ намекнул на возможность смягчения политики на следующем заседании, а в июне снизил ставку на 25 пунктов и анонсировал дальнейшее снижение.

Аналитики в преддверии заседания 26 июля практически единодушно ожидали от регулятора именно такого шага.

В прошлый раз, снизив ставку, ЦБ допустил возможность дальнейшего смягчения ДКП на одном из ближайших заседаний.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года", - говорилось в заявлении мегарегулятора.

Следующее заседание совета пройдет 6 сентября, оно будет опорным и сопровождаться пресс-конференцией председателя ЦБ.

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