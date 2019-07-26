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26.07.19 14:09
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%
В ЦБ отметили, что замедление инфляции продолжается. Годовой темп прироста потребительских цен в июне снизился до 4,7% (с 5,1% в мае 2019 года) и, по оценке на 22 июля, составил около 4,6%.
"Однако инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Темпы роста российской экономики складываются ниже ожиданий Банка России",- указывает ЦБ РФ.
Также отмечается, что слабая экономическая активность наряду с временными факторами ограничивает инфляционные риски на краткосрочном горизонте.
"По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в начале 2020 года", - говорится в пресс-релизе.
Таким образом, ставка вернулась на уровень, где она находилась до сентября прошлого года, когда ЦБ на фоне ослабления рубля из-за возросших санкционных рисков поднял ставку до 7,50%. Затем, в декабре, последовало еще одно повышение - "упреждающие" 25 пунктов в преддверии изменения ставки НДС. В апрельском заявлении ЦБ намекнул на возможность смягчения политики на следующем заседании, а в июне снизил ставку на 25 пунктов и анонсировал дальнейшее снижение.
Аналитики в преддверии заседания 26 июля практически единодушно ожидали от регулятора именно такого шага.
В прошлый раз, снизив ставку, ЦБ допустил возможность дальнейшего смягчения ДКП на одном из ближайших заседаний.
"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года", - говорилось в заявлении мегарегулятора.
Следующее заседание совета пройдет 6 сентября, оно будет опорным и сопровождаться пресс-конференцией председателя ЦБ.
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