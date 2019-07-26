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26.07.19 14:11

К выборам мэра Новосибирска допущены 17 человек, включая соратника Навального

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
26 июля. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Новосибирска в пятницу завершила регистрацию кандидатов на выборы мэра города, которые состоятся 8 сентября, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь".

В последний день регистрации удостоверения кандидатов получили бизнесмены Дмитрий Холявченко ("Яблоко") и Алексей Крестьянов ("Аграрная партия России"), генеральный директор строительной компании ООО "Империал Строй" Мухаммед-Али Хаюрин ("Партия возрождения села"), первый секретарь регионального комитета "Коммунистов России" Сергей Лоскутов и самовыдвиженец, координатор местного штаба оппозиционера Алексея Навального Сергей Бойко.

Бойко стал единственным зарегистрированным кандидатом-самовыдвиженцем.

Ранее кандидатами также стали действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), бывший заместитель главы города Данияр Сафиуллин ("Родина"), депутаты городского Совета Наталья Пинус ("Российский общенародный союз") и Евгений Лебедев (ЛДПР), депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дарья Украинцева ("Зеленые"), бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой ("Справедливая Россия"), гендиректор ООО "Адвокат-плюс" Александр Гультяев ("Партия возрождения России"), замдиректора управления гражданской защиты Бердска Александр Трушакин ("Партия Великое Отечество"), журналистка Юлия Сапина ("Гражданская платформа"), старший администратор "Музея Новосибирска" Олег Викторович ("Партия дела"), предприниматели Сергей Проничев ("Партия роста") и Андрей Токарев ("Родная Партия").

Всего документы для участия в выборах подавали 20 человек. Двое самовыдвиженцев - бизнесмен Андрей Везнер и пенсионер Анатолий Бабаев - не предоставили необходимое количество подписей в свою поддержку и в пятницу получили отказ в регистрации. Удостоверение кандидата также не получил выдвинутый "Партией социальных реформ" глава крестьянского хозяйства Алексей Южанин. Комиссия отказала ему в регистрации на основании неверно заполненных документов на выдвижение. На следующий день он объявил голодовку и заявил о намерении обжаловать отказ в суде.

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