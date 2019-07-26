Жители Тюмени смогут сняться в фильме на киноплощадке под открытым небом

26.07.19 14:25

© РИА Новости. Иван Руднев

Тюмень. 26 июля. - В исторической части Тюмени 27 июля появится киноплощадка под открытым небом, сообщает в пятницу областной департамент культуры.

В работе киноплощадки "Город кино" примут участие операторы, режиссеры, музыканты, хореографы, актеры.

Тюменцы и гости города смогут пройти актерский кастинг, узнать, как создаются мультфильмы, делается дубляж, монтаж и визуальные эффекты.

Кроме того, все желающие смогут попробовать себя в роли киноактера, снявшись в эпизодах фильма.

Лучшие эпизоды станут частью игрового фильма, который будет показан в Тюмени на открытии VI международного кинофестиваля "Ноль Плюс" в октябре этого года.

"В "Городе кино" будет работать открытый кинотеатр, пройдет обсуждение короткометражных анимационных и игровых фильмов из репертуара кинофестиваля "Ноль Плюс", - отмечается в сообщении.