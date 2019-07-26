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26.07.19 14:30

Четыре янтарных самородка весом более 1 кг добыли в июле под Калининградом

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
26 июля. Interfax-Russia.ru - АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, входит в состав "Ростеха") в июле добыло четыре самородка янтаря весом свыше 1 кг, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

Вес камней составляет 1,38 кг, 1,2 кг, 1,14 кг и 1,19 кг. Четыре крупных самородка комбинат также добыл в июне. С начала года КЯК добыл 13 самородков весом более 1 кг.

Большая часть камней свыше 1 кг будут представлены на аукционах янтарных самородков. Их стартовую стоимость определяет оценочная комиссия. Цена зависит от ряда параметров, таких как плотность, цвет, цельность куска, его форма и других.

При промышленной добыче янтаря-сырца крупные самородки попадаются довольно редко. В 2018 году их было добыто шестнадцать, в 2017 году - девятнадцать, в 2016 году - четырнадцать.

По историческим данным, самый крупный кусок янтаря был найден на берегу Балтийского моря во второй половине XIX века, он весил 12 кг.

На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря ведет только КЯК. В 2018 году добыча составила 500 тонн янтаря, что на 10,4% больше, чем в 2017 году.

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