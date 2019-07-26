Малыш пони впервые родился на конном дворе музея "Куликово поле"

26.07.19 14:42

Фото с сайта музея-заповедника "Куликово поле"

26 июля. Interfax-Russia.ru - Конный двор музея-заповедника "Куликово поле" (Тульская область) пополнился новорожденным пони, сотрудники музея организовали конкурс на лучшее имя для малыша.

"Пони Принцесса стала мамой. И она, и новорожденный мальчишка чувствуют себя хорошо и привыкают друг к другу. А музей, по традиции, начинает конкурс на лучшее имя для нового "сотрудника"", - сообщает пресс-служба музея-заповедника.

"В процессе имянаречения будем следовать устоявшимся традициям. Кличка лошадки должна начинаться с первой буквы имени мамы Принцессы. Первая буква папиного имени (а им был выбран Буцефал из парка "Епифаново подворье") тоже должна мелькать в новой кличке", - говорится в пресс-релизе.

В музее отметили, что за недолгую историю конного двора маленький пони - первый мальчик, который появился здесь на свет. До этого момента здесь рождались только девочки. Оба родителя поняшки - гнедые. Малыш же получился солового окраса. Через пару недель жеребенок полностью окрепнет и его смогут увидеть посетители конного двора.

Варианты имени для пони принимаются до 31 июля в аккаунтах музея в соцсетях и через форму обратной связи сайта. Затем из них выберут лучшие 10 кличек, которые опубликуют для народного голосования.

"Всем миром имя для маленького пони будем определять с 6 по 12 августа. Автор лучшего варианта получит подарки от музея и будет упомянут в именной табличке лошадки", - отметили в пресс-службе.

Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает территории Кимовского и Куркинского районов Тульской области, ряд музеев в Туле и Епифани.