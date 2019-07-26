Житель Тольятти получил год колонии за твит о взрыве в архангельском УФСБ

26.07.19 15:04

© РИА Новости. Алексей Филиппов

26 июля. Interfax-Russia.ru - Приволжский окружной военный суд в пятницу вынес обвинительный приговор тольяттинцу Александру Довыденкову по делу об оправдании терроризма, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" его адвокат Владимир Красиков

"Сегодня был приговор - год в исправительной колонии общего режима", - сказал Красиков.

Он уточнил, что Довыденкову инкриминировалось оправдание терроризма в интернете (ч.2 ст.205.2 УК РФ), дело рассматривалось в особом порядке.

В приговоре, копия которого имеется в распоряжении агентства, говорится, что основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Довыденкова стал его твит в октябре 2018 года, в котором следствие нашло лингвистические признаки оправдания действий анархиста, в тот же день устроившего взрыв на проходной управления ФСБ в Архангельске.

При вынесении приговора суд учел, что Довыденков раскаялся и способствовал расследованию.