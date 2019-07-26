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26.07.19 15:14
Совет Федерации принял закон о фитнес-центрах
Документ вводит определение нового вида спортивных клубов - "фитнес-центров".
Согласно закону, "фитнес-центры являются физкультурно-спортивными организациями, целью деятельности которых является оказание гражданам услуг по физической подготовке и физическому развитию".
Определяется также правовое положение фитнес-центров, их права и обязанности. Регламентируются особенности деятельности специалистов в области физической культуры и спорта, работающих в фитнес-центрах.
В частности, фитнес-центры вправе организовывать или проводить официальные физкультурные мероприятия или спортивные мероприятия; осуществлять подготовку населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
Фитнес-центры обязаны привлекать квалифицированных работников, обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками в сфере оказания соответствующих услуг, обеспечивать условия для повышения их квалификации; безвозмездно предоставлять субъектам официального статистического учета первичные статистические данные и административные данные, необходимые для формирования официальной статистики.
Кроме того, в случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, фитнес-центры обязаны применять профессиональные стандарты в части требований к квалификации работников, с учетом особенностей выполняемых ими трудовых функций.
Также фитнес-центрам предоставлена возможность быть членами общероссийских и международных спортивных объединений и устанавливать стандарты качества оказываемых ими услуг.
Нормы о профстандартах вызвали вопросы у сенаторов, которые высказали опасения, что значительное число фитнес-тренеров могут в одночасье лишиться работы, сразу после вступления закона в силу. Однако автор закона, депутат Дмитрий Пирог, представлявший закон в СФ, заверил, что этого не произойдёт. Он пояснил, что требуется время для принятия подзаконного нормативного акта с требованиями к профстандартам.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко осталась недовольна ответами автора закона и других докладчиков на вопросы сенаторов.
"Закон, честно говоря, никакой, пустой и ни о чем. Никакой пользы и вреда от него не будет. Не придавайте ему большого значения", - сказала спикер сенаторам.
Она подчеркнула, что, по словам разработчика, закон был согласован с фитнес-сообществом и "что они чуть ли ни сами инициировали" его.
"На самом деле, это инициатива этого сообщества, поддержанная министерством спорта. Основной смысл этого - ввести в этой сфере профстандарты, чтобы все-таки там не было случайных людей. Какие будут профстандарты - это ответственность Минспорта", - сказала Матвиенко.
В итоге закон поддержали 135 сенаторов, восемь проголосовали против, 15 воздержались.
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