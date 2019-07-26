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26.07.19 15:17

Замгубернатора Ростовской области Сидаш отпущен под домашний арест

© РИА Новости. Игорь Зарембо
26 июля. Interfax-Russia.ru - Ростовский областной суд изменил меру пресечения обвиняемому в превышении полномочий заместителю губернатора Ростовской области по ЖКХ, строительству и архитектуре Сергею Сидашу с заключения под стражу на домашний арест, сообщает пресс-служба суда.

"Постановлением судьи Ростовского областного суда постановление районного суда о продлении в отношении Сидаша меры пресечения в виде заключения под стражу отменено, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком по 20 августа 2019 года", - говорится в сообщении.

Ранее Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест Сидаша до 20 августа по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ).

Сидаш был задержан в Ростове-на-Дону в рамках расследования дела бывшего министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николая Безуглова. Дело против Безуглова было возбуждено в конце марта по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление полномочиями), он арестован. Вместе с ним по делу проходит директор одной из компаний, которая занималась строительством подходов к стадиону. Фигуранты подозреваются в замене крупнозернистого песка на мелкий, разница в стоимости превысила 220 млн рублей, которую они присвоили.

Безуглов ушел в отставку с поста министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области по собственному желанию в начале мая 2018 года. Он занимал эту должность с декабря 2014 года.

Сидаш с 2010 по 2015 год занимал должность министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, после чего в течение года работал советником губернатора. С 2016 года Сидаш является заместителем главы региона.

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