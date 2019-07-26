|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
26.07.19 15:33
Две новые зоны сервиса для автомобилистов введены на подъезде к Крымскому мосту
Зоны дорожного сервиса находятся на км 26+400 справа и на км 25+400 слева федеральной трассы А-290 "Новороссийск - Керченский пролив".
На МФЗ действуют площадки отдыха, АЗС, магазины, моечные пункты и станции технического обслуживания.
"География расположения сервисных пунктов и многофункциональных зон должна охватить практически все регионы России, в том числе малонаселенные", - отмечается в пресс-релизе.
По данным Росавтодора, в целом, генеральная схема размещения объектов дорожного сервиса вдоль федеральных дорог в РФ предусматривает создание более 800 новых объектов и 250 МФЗ.
Росавтодор сообщил также, что ранее две МФЗ ввели на федеральной трассе М-5 "Урал" (км 1859 и км 768), по одной МФЗ появилось на трассах А-181 "Скандинавия" (км 120), М-7 "Волга" (км 1282) и Р-297 "Амур" (км 424).
Крымский мост протяженностью 19 км самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовики поехали 1 октября. Ввод железнодорожной части объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года. Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.
Автодорога по мосту - участок федеральной трассы А-290 - находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора. Это - четырехполосная дорога с пропускной способностью 40 тыс. автомобилей в сутки. Максимальная разрешенная скорость - 90 км/ч. Остановки на мосту запрещены.
В целом, с начала работы моста - с середины мая 2018 года - по нему проехали около 6 млн транспортных средств: легковых и грузовых автомобилей и автобусов.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket