Две новые зоны сервиса для автомобилистов введены на подъезде к Крымскому мосту

26.07.19 15:33

Фото инфоцентра "Крымский мост"

26 июля. Interfax-Russia.ru - Две многофункциональные зоны (МФЗ) дорожного сервиса заработали на подъезде к Крымскому мосту, соединяющему Краснодарский край и полуостров Крым, сообщила пресс-служба Росавтодора в пятницу.

Зоны дорожного сервиса находятся на км 26+400 справа и на км 25+400 слева федеральной трассы А-290 "Новороссийск - Керченский пролив".

На МФЗ действуют площадки отдыха, АЗС, магазины, моечные пункты и станции технического обслуживания.

"География расположения сервисных пунктов и многофункциональных зон должна охватить практически все регионы России, в том числе малонаселенные", - отмечается в пресс-релизе.

По данным Росавтодора, в целом, генеральная схема размещения объектов дорожного сервиса вдоль федеральных дорог в РФ предусматривает создание более 800 новых объектов и 250 МФЗ.

Росавтодор сообщил также, что ранее две МФЗ ввели на федеральной трассе М-5 "Урал" (км 1859 и км 768), по одной МФЗ появилось на трассах А-181 "Скандинавия" (км 120), М-7 "Волга" (км 1282) и Р-297 "Амур" (км 424).

Крымский мост протяженностью 19 км самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовики поехали 1 октября. Ввод железнодорожной части объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года. Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.

Автодорога по мосту - участок федеральной трассы А-290 - находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора. Это - четырехполосная дорога с пропускной способностью 40 тыс. автомобилей в сутки. Максимальная разрешенная скорость - 90 км/ч. Остановки на мосту запрещены.

В целом, с начала работы моста - с середины мая 2018 года - по нему проехали около 6 млн транспортных средств: легковых и грузовых автомобилей и автобусов.