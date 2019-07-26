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26.07.19 15:49

МОК официально пригласил российскую сборную на Игры-2020 в Токио

© РИА Новости. Михаил Метцель/POOL
26 июля. Interfax-Russia.ru - Международный олимпийский комитет направил в Олимпийский комитет России официальное приглашение, подписанное главой МОК Томасом Бахом, принять участие в летней Олимпиаде 2020 года в Токио, сообщает пресс-служба ОКР в пятницу.

"Таким образом, Олимпийский комитет России получил возможность, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий", - говорится в сообщении.

"Это касается, в том числе, и представителей легкой атлетики, которые имеют официальный допуск ИААФ к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор. Количество российских легкоатлетов, имеющих такой допуск на сегодняшний день, уже превысило 120 человек и ещё может увеличиться", - отмечается там же.

Олимпиада 2020 года пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил в интервью "Коммерсанту", что сборная России выступит на летней Олимпиаде 2020 года в Токио без каких-либо ограничений.

"Уверенность достаточно велика, и она основывается на ряде фактов. Главный заключается в том, что все условия, которые были записаны в решении исполкома Международного олимпийского комитета (от декабря 2017 года) о статусе наших спортсменов в Пхёнчхане, полностью выполнены. С марта прошлого года ОКР после краткосрочного периода временного отстранения, причем, если вы помните, не связанного с претензиями именно в его адрес, обладает всеми правами и обязанностями, прописанными в Олимпийской хартии для Национальных олимпийских комитетов. А Олимпийские игры - это соревнования именно между Национальными олимпийскими комитетами", - сказал Поздняков.

"Это означает, что мы будем выступать в Токио под флагом России и со всей национальной атрибутикой. Собственно, в последнее время и руководители МОК, выступая в публичном пространстве, неоднократно подчеркивали, что данная неприятная страница перевернута. Поэтому мы с оптимизмом и воодушевлением готовимся к Токио", - добавил он.

Из-за допинговых скандалов сборная России на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане выступала без национального флага и гимна по решению Международного олимпийского комитета.

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