В Госдуме определили понятие "значимый информационный ресурс"

26.07.19 18:25

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

26 июля. Interfax-Russia.ru - В Госдуму внесен законопроект о введении понятия "значимый информационный ресурс".

Соответствующая инициатива размещена в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Автор законопроекта - депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Антон Горелкин.

Согласно положениям законопроекта "сайт и (или) страница сайта в сети Интернет, и (или) информационная система, и (или) программа для электронных вычислительных машин, использование которых предоставляет их владельцу возможность сбора информации о пользователях, находящихся на территории РФ, могут быть признаны значимыми информационными ресурсами для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных".

Согласно законопроекту, "решение о признании информационного ресурса значимым будет принимать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора".

"Роскомнадзор свои предложения будет формировать на основании оценки количества пользователей такого ресурса, объема и состава накапливаемой информации, ожидаемого эффекта для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, технологий обработки данных", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает, что "основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин РФ, при этом доля иностранного участия в российском юридическом лице ограничивается 20 процентами голосующих акций".

Автор законопроекта предлагает прописать в законе, что в случае если правительственная комиссия признает владельца значимого информационного ресурса не исполняющим требования о владении, то реклама такого информационного ресурса и на таком информационном ресурсе будет запрещена.

Согласно положениям законопроекта перечень значимых информационных ресурсов и перечень значимых информационных ресурсов, владельцы которых не выполнят требования федерального закона, будут размещаться на официальном сайте Роскомнадзора.

В целях защиты персональных данных граждан РФ законопроектом устанавливается требование о том, что технические средства и базы данных значимых информационных ресурсов должны размещаться на территории РФ.

Поправки предлагается внести в законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О персональных данных".

В свою очередь автор законопроекта Антон Горелкин рассказал, что крупные платежные системы могут быть признаны значимыми информационными ресурсами.

"У нас в ряде отраслей экономики есть перечень стратегических предприятий, и здесь мы проводим определенную аналогию. И правительственная комиссия будет определять те IT компании, которые ориентированы на российский рынок и занимают основные части рынка", - сказал Горелкин "Интерфаксу".

Он добавил, что "Facebook или Google таковым не является, такой компанией, например, является Яндекс или mail.ru group".

"Мелкого и среднего бизнеса это безусловно не коснется. Это также платежные системы, которыми пользуются десятки миллионов людей. Если компания решит продать такую систему или часть ее иностранному пользователю, это напрямую затронет интересы нашего государства и общества, а иностранный игрок получит рычаг воздействия на финансовую систему страны", - пояснил депутат.

По словам Горелкина, предлагаемые им меры - "это вопрос безопасности".

"Условно говоря, Facebook пользуются 10-20 миллионов человек в России, а Яндексом 100 миллионов. И нам важно знать, кто стоит за такими компаниями, как Яндекс, который обрабатывают значительные объемы персональных данных на территории Российской Федерации", - сказал депутат.

Он заметил, что рассчитывает на поддержку инициативы со стороны парламентского большинства.

В то же время председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил журналистам, что внесенный в Госдуму законопроект о значимых информационных ресурсах должен обсуждаться с участием представителей отрасли и общественных объединений.

"Ранее законом для зарегистрированных СМИ было определена максимальная доля иностранного участия в уставном капитале на уровне 20% голосующих акций. Внесенная инициатива коррелирует с этой нормой законодательства, однако необходимо более тщательно изучить проблематику и техническую реализуемость предложенного регулирования", - сказал Левин в пятницу журналистам.

Он при этом отметил, что "разработка новых норм не должна ущемлять конституционные права граждан или ставить препоны развитию высокотехнологичному бизнесу, но обязательно должна сопровождаться обсуждением с участием представителей отрасли и общественных объединений".

По мнению председателя комитета, "уровень развития современных информационно-коммуникационных технологий, а также их повсеместная доступность обусловили тот факт, что различные экосистемы интернет-ресурсов по потенциалу своего влияния на общественное мнение сопоставимы со всеми работающими на территории Российской Федерации традиционными средствами массовой информации".

В свою очередь Mail.ru Group считает, что законопроект об ограничении иностранного капитала до 20% в значимых информационных ресурсах должен быть существенно переработан, но в любом случае не потребует от компании изменения в акционерной структуре. Об этом "Интерфаксу" заявили в пресс-службе Mail.ru Group.

"На данный момент под контролем российских акционеров находится значительно превышающий контрольную долю процент голосов Mail.ru Group. Следовательно, изменений в существующей схеме владения компанией в любом случае не потребуется - предусмотренная правительственная комиссия сможет согласовать нынешнюю структуру. Мы уверены, что данный законопроект не затронет нашу компанию", - сказали в Mail.ru Group.

В компании считают, что "законопроект не может быть принят Государственной Думой в текущей редакции", при этом Mail.ru Group планирует принять участие в обсуждении документа.