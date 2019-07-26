Уклонистов от армии будут искать среди оппозиции на субботней акции в Москве

26.07.19 18:46

© РИА Новости. Георгий Зимарев

26 июля. Interfax-Russia.ru - Во время несанкционированной акции оппозиции в субботу у мэрии Москвы специальные группы будут выявлять молодых людей, уклоняющихся от призыва на военную службу, сообщил "Интерфаксу" первый замглавы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

"Анализ проведенных массовых публичных акций, прошедших в Москве в последнее время, показывает, что среди их участников высока доля лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу",- сказал Олейник.

В связи с этим, добавил он, в центральной части города, в том числе у здания правительства Москвы, планируется задействовать "специальные группы по выявлению указанных граждан с целью их последующего призыва".

Олейник также заявил, что призывы к участию в акции, в том числе через социальные сети, "носят явно незаконный и провокационный характер, так как уведомление о проведении подобного мероприятия в органы исполнительной власти не подавалось, мероприятие не согласовывалось".

"Призываем организаторов и возможных участников данной акции воздержаться от незаконных действий и предупреждаем, что в случае проведения мероприятия они могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке",- заключил Олейник.

Ранее в столичной прокуратуре "Интерфаксу" сообщили, что организаторы акции получили предупреждения от прокурора ЦАО о незаконности акции.

Прокуратура сообщала, что Анастасия Брюханова, Юлия Галямина, Кирилл Гончаров, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Максим Круглов, Дмитрий Клочков, Сергей Митрохин, Елена Русакова, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Сергей Цукасов, Роман Юнеман, Константин Янкаускас, Илья Яшин ранее уже предостерегались о недопустимости нарушения законодательства в связи с организацией аналогичного несогласованного мероприятия 14 июля 2019 года, однако "предостережения проигнорировали, в связи с чем в отношении указанных лиц проводится административное расследование".

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве агентству сообщили, что "полиция предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, недопущения и пресечения нарушений общественного порядка".

Как сообщалось, 14 июля в Москве прошла несогласованная с властями акция в формате массовой встречи независимых кандидатов с избирателями, на которую, по данным МВД, собрались порядка тысячи человек. Вечером 15, 16 и 17 июля кандидаты провели еще ряд встреч со своими сторонниками на Трубной площади.

20 июля в Москве прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы. По данным МВД, на него пришли 12 тыс. человек. По данным "Белого счетчика" - 22,5 тыс.

По итогам акции получившие отказ кандидаты опубликовали заявление, в котором потребовали регистрации, а также встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

24 июля Симоновский суд Москвы приговорил оппозиционера Алексея Навального к 30 суткам ареста за призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии. Согласно протоколу, Навальный в ходе санкционированного митинга 20 июля призывал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также делал это и в "Фейсбуке".

В ночь на 25 июля обыски прошли у нескольких оппозиционеров, выдвигавшихся в кандидаты на выборы в Мосгордуму, в том числе у Дмитрия Гудкова, Жданова, Соловьева. Они и другие незарегистрированные кандидаты были вызваны на допросы.