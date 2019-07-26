Минобороны опровергло заявления Румынии о задержании российского транспорта с бронетехникой

26.07.19 18:53

© РИА Новости. Игорь Зарембо

26 июля. Interfax-Russia.ru - В министерстве обороны России опровергли информацию о задержании Румынией транспорта с российской бронетехникой, которая предназначалась для Сербии.

"Минобороны России не направляло никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию", - заявили в министерстве обороны России в пятницу.

"Все заявления о подобных поставках и якобы задержании румынской стороной российского транспорта с бронетранспортерами - абсолютная ложь", - заявили в военном ведомстве РФ.

Там подчеркнули, что "все поставки были осуществлены в строгом соответствии с условиями заключенного контракта и в согласованные сторонами сроки".

"Экспорт продукции военного назначения из Российской Федерации в Сербию осуществляется в строгом соответствии с международным законодательством и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества", - отметили в Минобороны РФ.

Ранее МИД Румынии заявил, что запретил транспортировку военной техники из России в Сербию по Дунаю.

Накануне МИД Сербии выразил недовольство тем, что Румыния отказалась выдать лицензию на перевозку груза по реке Дунай в пределах своей территории.

По некоторым данным, речь идет о 30 танках Т-72Б3 и 30 бронемашинах БРДМ-2. Техника была доставлена в Россию на модернизацию.

Румынский информационный телеканал Digi-24 сообщил, что часть военной техники якобы была задержана на территории Румынии.