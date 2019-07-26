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26.07.19 18:53
Минобороны опровергло заявления Румынии о задержании российского транспорта с бронетехникой
"Минобороны России не направляло никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию", - заявили в министерстве обороны России в пятницу.
"Все заявления о подобных поставках и якобы задержании румынской стороной российского транспорта с бронетранспортерами - абсолютная ложь", - заявили в военном ведомстве РФ.
Там подчеркнули, что "все поставки были осуществлены в строгом соответствии с условиями заключенного контракта и в согласованные сторонами сроки".
"Экспорт продукции военного назначения из Российской Федерации в Сербию осуществляется в строгом соответствии с международным законодательством и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества", - отметили в Минобороны РФ.
Ранее МИД Румынии заявил, что запретил транспортировку военной техники из России в Сербию по Дунаю.
Накануне МИД Сербии выразил недовольство тем, что Румыния отказалась выдать лицензию на перевозку груза по реке Дунай в пределах своей территории.
По некоторым данным, речь идет о 30 танках Т-72Б3 и 30 бронемашинах БРДМ-2. Техника была доставлена в Россию на модернизацию.
Румынский информационный телеканал Digi-24 сообщил, что часть военной техники якобы была задержана на территории Румынии.
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