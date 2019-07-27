Глава СПЧ заявил о необоснованных задержаниях на несогласованной акции в центре Москвы

27.07.19 20:48

© РИА Новости. Виктор Толочко

27 июля. Interfax-Russia.ru - Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что видел необоснованные задержания на акции около мэрии Москвы, намерен поговорить с сотрудниками правоохранительных органов по этому поводу.

"У меня сложились противоречивые впечатления в связи с задержаниями, которые я видел. Я переговорил с задержанными людьми в автозаке. Силовых задержаний не видел, но беспочвенные задержания видел собственными глазами", - сказал Федотов "Интерфаксу" в субботу.

Он заявил, что "придется поговорить с московской полицией и сотрудниками Росгвардии".

Член СПЧ Николай Сванидзе в разговоре с "Интерфаксом" сказал, что люди, пришедшие на акцию, вели себя неагрессивно. Он отметил, что задержания могут быть "произвольными, выхватывают и тащат в автозаки мужчин и женщин". У него сложилось мнение, что люди вели себя неагрессивно, в цивилизованной форме, неоскорбительно выражали свое мнение о властях, на что имели "полное право".

Ранее в субботу сообщалось, что почти 300 человек задержаны на акции оппозиции на Тверской улице в Москве.

"На несанкционированной акции в центре столицы за нарушения общественного порядка задержано 295 человек. Значительное количество задержанных не являются жителями Москвы", - сказали в пресс-службе столичной полиции.

Все задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства, добавили в ведомстве.