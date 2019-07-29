Железнодорожной платформе в Дмитрове присвоили имя ветерана войны Барсученко

29.07.19 09:37

Фото пресс-службы Министерства физической культуры и спорта Московской области

29 июля. Interfax-Russia.ru - Железнодорожную платформу "75 км" в Дмитрове переименовали в честь ветерана Великой Отечественной войны Марии Барсученко, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Мы все благодарны Марии Тимофеевне за подвиг, который она совершила во время войны, а также за бесценную мудрость, которую ветеран дарит нам сейчас. Теперь все гости и жители, проезжая мимо станции, будут знать, в чью честь она названа и какую важную страницу нашей истории увековечила. Мы должны всегда помнить о наших героях", - приводятся в сообщении слова главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного.

В годы войны Мария Барсученко переводила железнодорожные стрелки, обеспечивая маневренность и продвижение бронепоездов, защищавших подступы к городу.

За отвагу ветеран награждена Орденом Красной Звезды.