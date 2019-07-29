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29.07.19 09:41

Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн гектаров

© РИА Новости. Анна Огородник
29 июля. Interfax-Russia.ru - Площадь лесных пожаров в Сибирском федеральном округе, по данным на понедельник, превысила 1,6 млн га, в округе зафиксировано 232 очага, сообщает Сибирский окружной информационный центр.

В понедельник полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло провел в формате видеоконференции совещание по вопросам прохождения в регионах Сибири пожароопасного периода и паводка, в нем участвовали главы регионов, врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов.

"По состоянию на утро 29 июля, в регионах округа действует 232 очага лесных пожаров на площади 1 млн 603 тыс.138,5 га. Наиболее сложная обстановка отмечается в Красноярском крае (94 пожара) и Иркутской области (137 пожаров). В пятикилометровой зоне находятся три населённых пункта, угрозы населению нет", - говорится в сообщении.

Превышение ПДК по оксиду углерода на территории округа не зарегистрировано, за исключением города Киренск в Иркутской области.

Отмечается, что с 22 по 27 июля в связи с установившимися метеорологическими условиями площадь пожаров в СФО выросла более чем на 60% до 1,5 миллиона гектаров. На территории 8 субъектов Федерации округа наблюдалось задымление и запах гари атмосферного воздуха.

По словам Меняйло, в сложившейся ситуации важно проводить комплексную работу. Региональные органы власти совместно с представителями территориальных подразделений федеральных органов власти должны обеспечить реализацию превентивных мер, в первую очередь, предотвращая переход огня на населенные пункты и объекты экономики. Кроме того, следует выстроить конструктивную работу с арендаторами леса.

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