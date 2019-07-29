Вторая волна: вода снова затапливает сотни домов в Приангарье
  
Дежавю по-украински: Украина задержала судно РФ, напомнив об аресте в Керченском проливе
   
В зоне риска: в Приамурье готовятся к новой волне паводка
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
29.07.19 09:52

Глава Минкомсвязи раскритиковал законопроект о значимых интернет-ресурсах

© РИА Новости. Владимир Федоренко
29 июля. Interfax-Russia.ru - Глава Минкомсвязи Константин Носков заявил, что законопроект об ограничении иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах направлен против таких компаний, как "Яндекс" и Mail.ru Group, являющихся национальным достоянием РФ.

"Я не видел самого законопроекта, но саму его идею, как она описана в прессе, я категорически не поддерживаю. Те компании, против которых фактически направлен этот законопроект, в частности, "Яндекс" и Mail.ru Group, - это наше национальное достояние. Они дают нам шанс, что наша страна будет занимать достойное место в цифровом мире", - передал Носков "Интерфаксу" через пресс-службу министерства.

По его мнению, законопроект, который не обсуждался ни с бизнесом, ни с заинтересованным сообществом, создает риски "закручивания гаек", а также оттока программистов в другие страны.

"Эти компании существуют благодаря тому, что в свое время государство не закрутило гайки. Я убежден, что и сейчас эти гайки перекручивать не нужно. Я уже не говорю о том, что такие необдуманные и необсужденные инициативы, которые выливаются в публичную плоскость, негативно действуют на тысячи лучших российских программистов, которые имеют опционы в компаниях "Яндекс" и Mail.ru и, соответственно, их доходы и зарплаты существенно падают. Мне очень не хочется, чтобы эти ребята начинали смотреть в сторону других стран", - заявил министр.

Согласно положениям внесенного в пятницу депутатом Антоном Горелкиным законопроекта "сайт и (или) страница сайта в сети интернет, и (или) информационная система, и (или) программа для электронных вычислительных машин, использование которых предоставляет их владельцу возможность сбора информации о пользователях, находящихся на территории РФ, могут быть признаны значимыми информационными ресурсами для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных".

Основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юрлицо или гражданин РФ, при этом долю иностранного участия в российском юридическом лице предлагается ограничить до 20% голосующих акций. Решение о признании информационного ресурса значимым будет принимать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора.

Ранее о том, что законопроект должен быть существенно переработан, заявляли в "Яндексе" и Mail.ru Group.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  29.07.19 15:27
Мосгорсуд освободил экс-финдиректора "Нота-банка", проходящую по делу о присвоении 350 млн рублей
.
  29.07.19 14:41
ЦИК получил три жалобы от кандидатов в Мосгордуму на отказ в регистрации
.
  29.07.19 13:43
Гидрометцентр: москвичей ждет прохладная неделя
.
  29.07.19 11:59
Федотов: СПЧ до конца года обсудит с Путиным субботнюю несогласованную акцию
.
  29.07.19 11:34
Амфитеатр построят на месте бывшего бассейна у сгоревшей библиотеки ИНИОН РАН
.
  29.07.19 10:25
Актриса Инна Чурикова готовится к выписке из больницы
.
  29.07.19 09:39
Более 30 перехватывающих парковок обустроят возле станций первых двух МЦД
.
  29.07.19 08:29
Москвичи за I полугодие 2019 года воспользовались каршерингом 24 млн раз
.
  27.07.19 20:48
Глава СПЧ заявил о необоснованных задержаниях на несогласованной акции в центре Москвы
.
  26.07.19 18:46
Уклонистов от армии будут искать среди оппозиции на субботней акции в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket