Глава Минкомсвязи раскритиковал законопроект о значимых интернет-ресурсах

29.07.19 09:52

© РИА Новости. Владимир Федоренко

29 июля. Interfax-Russia.ru - Глава Минкомсвязи Константин Носков заявил, что законопроект об ограничении иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах направлен против таких компаний, как "Яндекс" и Mail.ru Group, являющихся национальным достоянием РФ.

"Я не видел самого законопроекта, но саму его идею, как она описана в прессе, я категорически не поддерживаю. Те компании, против которых фактически направлен этот законопроект, в частности, "Яндекс" и Mail.ru Group, - это наше национальное достояние. Они дают нам шанс, что наша страна будет занимать достойное место в цифровом мире", - передал Носков "Интерфаксу" через пресс-службу министерства.

По его мнению, законопроект, который не обсуждался ни с бизнесом, ни с заинтересованным сообществом, создает риски "закручивания гаек", а также оттока программистов в другие страны.

"Эти компании существуют благодаря тому, что в свое время государство не закрутило гайки. Я убежден, что и сейчас эти гайки перекручивать не нужно. Я уже не говорю о том, что такие необдуманные и необсужденные инициативы, которые выливаются в публичную плоскость, негативно действуют на тысячи лучших российских программистов, которые имеют опционы в компаниях "Яндекс" и Mail.ru и, соответственно, их доходы и зарплаты существенно падают. Мне очень не хочется, чтобы эти ребята начинали смотреть в сторону других стран", - заявил министр.

Согласно положениям внесенного в пятницу депутатом Антоном Горелкиным законопроекта "сайт и (или) страница сайта в сети интернет, и (или) информационная система, и (или) программа для электронных вычислительных машин, использование которых предоставляет их владельцу возможность сбора информации о пользователях, находящихся на территории РФ, могут быть признаны значимыми информационными ресурсами для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных".

Основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юрлицо или гражданин РФ, при этом долю иностранного участия в российском юридическом лице предлагается ограничить до 20% голосующих акций. Решение о признании информационного ресурса значимым будет принимать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора.

Ранее о том, что законопроект должен быть существенно переработан, заявляли в "Яндексе" и Mail.ru Group.