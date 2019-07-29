Режим ЧС введен в Слюдянском районе Иркутской области из-за подъема рек

29.07.19 09:59

© РИА Новости. Алексей Никольский

29 июля. Interfax-Russia.ru - Постановлением мэра в Слюдянском районе Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации, сообщило ГУ МЧС России по региону.

Мера введена "в связи с критическим уровнем выпавших осадков (122 миллиметра за сутки), повышением уровня воды в реках Солзан, Харлахта, Большая и Малая Осиновка до критических отметок и схода селевых потоков", говорится в сообщении.

На мечте работают 39 человек, на распоряжении которых пять единиц техники и плавсредства. Дополнительно в город прибыло десять машин для откачки воды. Специалисты следят за мостовыми сооружениями. В случае отключения холодного водоснабжения воду будут доставлять по графику.

Ранее сообщалось, что в Слюдянке заблаговременно эвакуируют людей в связи с угрозой схода селей. Сход селей грозит обеим городским речкам - Похабиха и Слюдянка, которые берут начало в горах Хамар-Дабан.

Также проводится эвакуация жителей еще одного города Иркутской области - Байкальска. Вышедшая из берегов река Солзан, которая также берет начало в Хамар-Дабане, уже разрушила автомобильный мост, соединяющий жилые районы города с промплощадкой Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Также введено ограничение для движения большегрузных автомобилей по федеральной трассе Иркутск-Чита на участке от поселка Култук до города Бабушкин (Бурятия).