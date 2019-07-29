Белоярская АЭС направила на охрану окружающей среды 275 млн рублей

29.07.19 10:03

© РИА Новости. Павел Лисицын

29 июля. Interfax-Russia.ru - Белоярская АЭС в 2018 году направила на охрану окружающей среды 274,8 млн рублей, сообщает пресс-служба станции.

В эту сумму входят затраты на обеспечение радиационной безопасности окружающей среды, сбор и очистку сточных вод, ремонт очистных сооружений и других объектов охраны окружающей среды, а также прочие природоохранные мероприятия.

Белоярская АЭС поставляет 15% объема электроэнергии Свердловской области. При этом вклад АЭС в общий объем воздействия областной промышленности на окружающую среду по отходам производства и потребления составляет 0,0005%, по атмосферному воздействию - 0,06% (за счет котельных, работающих на топливном мазуте и участвующих в горячем водоснабжении г.Заречного). Загрязненных сточных вод Белоярская АЭС не сбрасывает.

"Радиационное воздействие Белоярской АЭС на окружающую среду находится на уровне сотых долей процента от допустимых для АЭС, в основном за счет выхода неопасных инертных газов - аргона, криптона, ксенона. Выход остальных радионуклидов практически отсутствует", - цитирует пресс-служба руководителя группы внешнего радиационного контроля отдела радиационной безопасности АЭС Александра Шонохова.

Член Общественной палаты (ОП) Свердловской области Михаил Беленький, слова которого также приводятся в сообщении, отметил, что в последние два года в ОП не поступало каких-либо обращений граждан с вопросами о деятельности Белоярской АЭС, и "в этом заслуга открытости Белоярской АЭС и Росатома в целом".

Белоярская АЭС была введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).