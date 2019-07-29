Замглавы Минобрнауки Хабаровского края отстранен от должности из-за пожара в "Холдоми"

29.07.19 10:06

© РИА Новости. Сергей Пятаков

29 июля. Interfax-Russia.ru - Заместитель министра образования и науки Хабаровского края Александр Король временно отстранен от должности после пожара в лагере "Холдоми", в результате которого погибли четыре ребенка, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко.

"Александр Король отстранен от должности до окончания внутренней проверки, которую инициировал губернатор 25 июля", - сказала Томченко.

Пожар в палаточном лагере "Холдоми" вспыхнул в ночь на 23 июля. Сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало от огня. Всего в лагере находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице от полученных ожогов.

На два месяца арестованы директор лагеря Максим Кузнецов, директор коммерческой организации, которой принадлежал детско-оздоровительный лагерь, Виталий Бурлаков и сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев.

Следователи возбудили уголовные дела по двум статьям УК РФ: ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В отношении Новгородцева было возбуждено уголовное дело по подозрению в халатности (ч.3 ст. 293 УК РФ). Ему предъявлено обвинение.