Циклон принесет в Коми аномальные дожди, предупредили в МЧС

29.07.19 10:18

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

29 июля. Interfax-Russia.ru - Глава Коми Сергей Гапликов поручил привести силы и средства республиканской подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) в состояние повышенной готовности в связи с аномальными дождями.

Как сообщает пресс-служба администрации республики, в муниципальные образования региона направлены письма о необходимости организации контроля за состоянием дорог, мостов и переправ в районах, подверженных подтоплению.

"Также поручено ежедневно докладывать главе республики о развитии ситуации и принимаемых мерах по оказанию необходимой помощи жителям подтопляемых территорий, состоянии инфраструктуры и систем жизнеобеспечения", - говорится в релизе.

В свою очередь пресс-служба администрации Усть-Куломского района Коми, где действует режим ЧС в связи с нарушением транспортного сообщения из-за сильных дождей, предупреждает об обильных осадках 29-31 июля, которые принесет обширный циклон с центром над Средним Уралом.

"За этот период местами может выпасть до месячной нормы осадков (50-70мм). В Корткеросском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском и Ухтинском районах выпадение осадков произойдет на переувлажненную почву и при высоких уровнях воды на малых водотоках", - отмечается в сообщении.

Скорость ветра при порывах будет достигать 13-18 м/с, на северо-востоке республики - 20 м/с. Также прогнозируется преобладание холодной погоды на всей территории Коми, кроме северо-восточных районов. Отклонение средней суточной температуры в сторону холода составит 8-10 градусов.

Как сообщалось, 18 июля в Усть-Куломском районе Коми был введен режим ЧС в связи с нарушением транспортного сообщения с населенными пунктами из-за сильных дождей. В результате ливней были размыты участки автомобильных дорог, нарушено транспортное сообщение между райцентром и девятью населенными пунктами, в которых проживает порядка 3 тыс. человек.

Кроме того, 22 июля на железнодорожной станции Керки, где дожди размыли пути, сошли с рельсов 23 вагона с углем грузового поезда Воркута-Череповец АО "Воркутауголь". Железнодорожное сообщение было полностью восстановлено 26 июля.