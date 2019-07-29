Сильный ветер сорвал кровлю районной больницы в Башкирии

29.07.19 10:21

© РИА Новости. Александр Кряжев

29 июля. Interfax-Russia.ru - Шквалистый ветер повредил кровлю центральной больницы Гафурийского района Башкирии, сообщил председатель регионального Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров в понедельник.

"В Гафурийском районе повреждена кровля центральной районной больницы на площади 30 кв. м", - сказал он на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Гумеров добавил, что порывами ветра также повреждена кровля частного жилого дома в Мелеузовском районе Башкирии. По его данным, восстановительные работы на объектах начнутся в понедельник.