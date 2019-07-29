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29.07.19 10:25
Актриса Инна Чурикова готовится к выписке из больницы
"Самочувствие все лучше и лучше, собираюсь домой", - сказала Чурикова "Интерфаксу" в понедельник.
Ранее директор театра "Ленком" Марк Варшавер сообщил "Интерфаксу", что Чурикова пробудет еще несколько дней в НИИ скорой помощи имени Склифосовского для прохождения полного обследования.
"В больнице она лежит, не потому, что плохо, а потому, что раз она там находится, надо чтобы ее проверили, провели обследование, чтобы не делать все амбулаторно, тем более у нее сейчас отпуск в театре", - пояснил Варшавер.
18 июля актрису госпитализировали после того, как она упала во время спектакля в московском театре "Русская песня". 20 июля директор театра "Ленком", в котором служит актриса, сообщил, что Чурикова останется в больнице - врачи диагностировали у нее ушибы.
Инна Чурикова (1943 года рождения) - советская и российская актриса, народная артистка СССР. С 1975 года - на сцене столичного "Ленкома".
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