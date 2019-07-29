Актриса Инна Чурикова готовится к выписке из больницы

29.07.19 10:25

© РИА Новости. Виталий Белоусов

29 июля. Interfax-Russia.ru - Народная артистка СССР Инна Чурикова чувствует себя хорошо и готовится к выписке из больницы.

"Самочувствие все лучше и лучше, собираюсь домой", - сказала Чурикова "Интерфаксу" в понедельник.

Ранее директор театра "Ленком" Марк Варшавер сообщил "Интерфаксу", что Чурикова пробудет еще несколько дней в НИИ скорой помощи имени Склифосовского для прохождения полного обследования.

"В больнице она лежит, не потому, что плохо, а потому, что раз она там находится, надо чтобы ее проверили, провели обследование, чтобы не делать все амбулаторно, тем более у нее сейчас отпуск в театре", - пояснил Варшавер.

18 июля актрису госпитализировали после того, как она упала во время спектакля в московском театре "Русская песня". 20 июля директор театра "Ленком", в котором служит актриса, сообщил, что Чурикова останется в больнице - врачи диагностировали у нее ушибы.

Инна Чурикова (1943 года рождения) - советская и российская актриса, народная артистка СССР. С 1975 года - на сцене столичного "Ленкома".