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29.07.19 10:34

Депутаты Сахалина предложили отмечать 2 сентября День победы во Второй мировой войне

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
29 июля. Interfax-Russia.ru - В Госдуму внесен законопроект, который предлагает применять к памятной дате 2 сентября термин "победа", а не "окончание" Второй мировой войны.

Соответствующая инициатива размещена в понедельник в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Законопроект внесен Сахалинской областной Думой. По мнению авторов, это необходимо для защиты культурного суверенитета РФ от "внешней идейно-ценностной экспансии".

Депутаты предлагают внести в закон "О днях воинской славы и памятных датах России" изменения, указав, что "2 сентября - День Победы во Второй мировой войне (1945 год)". Сейчас эта дата относится к числу памятных - "2 сентября - День окончания Второй мировой войны".

В пояснительной записке авторы указывают, что "принципиально важным отнести предлагаемую дату именно к дням воинской славы и применить термин "победа".

Таким образом, отмечается в документе, "восстанавливается историческая справедливость и адекватность оценки подвигов наших воинов".

"Дается позитивная оценка самого факта присоединения к нашей стране Южного Сахалина и Курильских островов, обеспечивается необходимая преемственность истории нашей Родины, укрепляются традиционные духовно-нравственные ценности, исторические основы и патриотические традиции, связанные с защитой Отечества", говорится в пояснительной записке.

Также этими изменениями будет дана "символическая гарантия суверенитета, территориальной целостности и неизменности границ России в данном регионе, стимулируются патриотические чувства военнослужащих и будущих воинов".

Авторы добавляют, что таким образом "обеспечивается защита культурного суверенитета РФ от внешней идейно-ценностной экспансии и деструктивного информационно-психологического воздействия".

Разработчики инициативы напоминают, "государственная оценка победы над Японией была дана в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года, которым установлен день всенародного торжества - Праздник победы над Японией".

"Принимая во внимание, что победы закреплены законодательно как дни воинской славы, логичным продолжением в перечне славных дат стало бы законодательное закрепление дня воинской славы России 2 сентября", - отмечается в проекте закона.

Отмечается, что "соседство с Японией, развивающееся сотрудничество с ней в разных сферах деятельности не позволяют жителям Дальневосточного региона оставаться равнодушными к особенностям внешнеполитических отношений с этой страной"

Депутаты Сахалинской областной Думы напоминают, что "несмотря на позитивные тенденции в развитей взаимоотношений между нашими странами, Япония не отказывается от территориальных претензий к России, более того, в этой стране законодательно часть российской территории объявлена принадлежащей Японии (закон о специальных мерах по содействию решения проблемы северных территорий)".

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