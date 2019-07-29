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29.07.19 10:42

Каждый третий россиянин собирается оформить электронный паспорт

© РИА Новости. Екатерина Штукина
29 июля. Interfax-Russia.ru - Более половины жителей России (59%) не готовы сейчас перейти на электронные паспорта, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, новый документ хотели бы оформить 31% россиян.

При этом каждый четвертый житель страны согласился бы получить электронный паспорт вместо бумажного, если бы сейчас был предложен такой выбор, отмечают во ВЦИОМ.

В свою очередь, 69% сограждан оставили бы себе бумажный паспорт.

22% респондентов главным недостатком электронного паспорта считают его ненадежность и уязвимость для мошенничества, 8% опрошенных полагают, что следует ожидать сбоев в системе. Среди других недостатков нового документа, по оценкам участников опроса, доступность личной информации для третьих лиц.

По данным ВЦИОМ, 11% россиян считают одним из основных преимуществ электронного паспорта его универсальность. 8% сограждан к "плюсам" нового документа относят его долговечность. Среди других достоинств электронного паспорта, по оценкам опрошенных, его компактность и удобство в использовании.

Социологи отмечают широкую информированность сограждан о предложении ввести электронные паспорта - об этой идее знают 85% россиян. Впервые слышат о перспективе введения электронных паспортов 15% сограждан, сообщили в ВЦИОМ.

"С технологической точки зрения введение электронных паспортов - шаг неизбежный, который в перспективе серьезным образом упростит для граждан большое количество процедур. Но уровень понимания обстоятельств, перспектив у населения очень низкий. Эта неопределённость порождает большое количество часто необоснованных страхов и преувеличенных рисков. Все это говорит о необходимости проведения полномасштабной информационно разъяснительной кампании", - комментирует данные опроса директор работе с органами государственной власти Кирилл Родин, которого цитирует пресс-служба социологического центра.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что электронные паспорта у россиян могут появиться раньше запланированного времени - в 2023 году.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 25 июля 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

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