ФАС уличила власти Ингушетии в завышении тарифов на водоснабжение в Магасе

29.07.19 10:51

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

29 июля. Interfax-Russia.ru - ФАС России признала комитет транспорта, энергетики, связи и информатизации Ингушетии нарушившим правила регулирования тарифов на водоснабжение, сообщила пресс-служба республиканского антимонопольного ведомства.

"Высокие тарифы на водоснабжение в Магасе стали поводом для проверки Ингушским УФАС России. По стечению обстоятельств, одновременно с этим городской водоканал обратился в антимонопольное ведомство с жалобой на действия Компромсвязи республики по отказу последнему в еще большем повышении тарифа", - говорится в сообщении.

Дело было передано в центральный аппарат ФАС РФ. По итогам разбирательства Компромсвязи был признан нарушившим правила регулирования тарифов, ведомство выдало ему предписание.

"Нарушения выразились в отсутствии соответствующих анализов и расчетов, экспертных заключений, которые, в свою очередь, привели к повышению тарифов. Согласно предписанию ФАС, Компромсвязи необходимо ввести в действие тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры дальнейшего регулирования в соответствии с нормами действующего законодательства", - говорится в сообщении.

При этом если в 2018 году тарифы варьировались от 25 рублей, то уже после исполнения предписания стоимость кубометра питьевой воды составила 20,29 рубля.