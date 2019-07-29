Дети, пострадавшие при пожаре в "Холдоми", выписаны из больниц

29.07.19 11:07

© РИА Новости. МЧС РФ

29 июля. Interfax-Russia.ru - Еще двое детей, пострадавших во время пожара в палаточном лагере "Холдоми" 23 июля, выписаны из больниц домой, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края.

"По данным на 29 июля, в больницах края больше нет госпитализированных детей, пострадавших во время пожара в лагере", - говорится в сообщении.

Пожар в палаточном лагере "Холдоми" вспыхнул в ночь на 23 июля. Сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало от огня. Всего в лагере находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице от полученных ожогов.

На два месяца арестованы директор лагеря Максим Кузнецов, директор коммерческой организации, которой принадлежал детско-оздоровительный лагерь, Виталий Бурлаков и сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев.