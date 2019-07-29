"Уральские авиалинии" возобновляют чартеры из Перми в Анталью со 2 августа

29.07.19 11:15

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

29 июля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Уральские авиалинии" со 2 августа запускает чартерные рейсы по маршруту Пермь-Анталья-Пермь, сообщает пресс-служба международного аэропорта "Пермь".

Рейсы будут выполняться по пятницам на Airbus A321 вместимостью 200 пассажиров. Время полета составит 4,5 часа. Вылет из Перми в Анталью - в 2:40, обратно - в 19:00.

В последний раз "Уральские авиалинии" выполняли чартерную программу из пермского аэропорта по этому направлению в ноябре прошлого года.

По данным авиаузла, в настоящее время из Перми в Анталью летают шесть авиакомпаний: "Россия", Pegas Fly, Nordwind Airlines, Red Wings, Azur Air и Royal Flight.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, с вводом этого чартерного рейса количество еженедельных вылетов из Перми в Анталью увеличится до пятнадцати. С 1 июня по маршруту Пермь-Анталья-Пермь перевезено около 51 тыс. человек.