Первый кандидат в губернаторы зарегистрирован в Астраханской области

29.07.19 11:17

© РИА Новости. Евгений Одиноков

29 июля. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Астраханской области зарегистрировала депутата Госдумы РФ Николая Арефьева, выдвинутого областным отделением партии КПРФ, в качестве кандидата в губернаторы, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" глава избирательной комиссии региона Игорь Коровин.

"Зарегистрирован первый кандидат - Николай Арефьев. По Игорю Бабушкину (врио губернатора Астраханской области - ИФ) решение будет в течение двух дней. Мы проверяем предоставленные документы. До 31 июля - по всем кандидатам", - сказал Коровин.

Как сообщалось, необходимые для регистрации документы сдали депутат Арефьев, Бабушкин, руководитель фракции ЛДПР в думе Астраханской области Тимофей Щербаков и кандидат от Партии пенсионеров Сергей Сычев.

Ранее 16 кандидатов уведомили астраханский избирком о намерении участвовать в выборах главы региона, однако необходимые документы для этого смогли предоставить только четверо.

23 июля Игорь Бабушкин предоставил избиркому подтверждение прохождения 7-процентного муниципального фильтра - 121 подпись депутатов и глав муниципальных образований и 7 тыс. 343 подписи избирателей.

5 июня президент РФ Владимир Путин принял отставку прежнего врио главы региона Сергея Морозова по собственному желанию. Он был назначен временно исполняющим обязанности астраханского губернатора указом президента РФ 26 сентября 2018 года. До этого занимал пост заместителя руководителя Федеральной таможенной службы.