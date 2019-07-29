Заблудившиеся на горе в Башкирии 14 туристов найдены живыми

29.07.19 11:22

© РИА Новости. Денис Абрамов

29 июля. Interfax-Russia.ru - Туристы из Челябинской области заблудились ночью в Абзелиловском районе Башкирии и попросили о помощи, сообщила пресс-служба регионального МВД в понедельник.

"Поступила информация из территориального управления МЧС РФ о том, что на горе Крыктытау пропала группа из 14 человек. Утром в ходе поисковых мероприятий сотрудниками полиции найдены 14 туристов. В 3:00 (мск) они были сопровождены к пункту сбора", - говорится в пресс-релизе.

В данный момент жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

Сообщается, что незарегистрированная туристическая группа из 18 человек, в числе которых было четверо детей, "разделилась, и только четверо человек дошли до места сбора, а остальные 14 заблудились в темное время суток".

Чтобы сообщить о проблеме по телефону, туристам пришлось вновь подняться на вершину горы.