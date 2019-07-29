Вымогатели, загонявшие пенсионеров в кредиты, задержаны в Кирове

29.07.19 11:32

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

29 июля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции и Росгвардии задержали в Кирове троих местных жителей, подозреваемых в вымогательстве, сообщается в понедельник на сайте МВД РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

"Пострадавшими от действий фигурантов преимущественно являлись пенсионеры и люди с ограниченными возможностями", - сообщила Волк.

По ее словам, подельники предлагали пожилым людям содействие в поиске заработка, а затем уговаривали их получать займы в кредитных организациях. Тех, кто не соглашался, избивали или угрожали расправой над близкими.

"Затем потерпевших привозили в микрофинансовые организации либо магазины бытовой техники, где они оформляли на себя договоры займа или приобретали в кредит электронику. Полученные деньги и товары подозреваемые присваивали себе", - сообщила Волк.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство). Предполагаемый организатор преступной группы арестован, его подельники находятся под подпиской о невыезде.

На сегодняшний день установлены обстоятельства девяти аналогичных преступлений.