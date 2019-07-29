Амфитеатр построят на месте бывшего бассейна у сгоревшей библиотеки ИНИОН РАН

29.07.19 11:34

© РИА Новости. Максим Блинов

29 июля. ИНТЕРФАКС - Новое городское пространство появится на территории реконструируемой после пожара библиотеки Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН), сообщает сайт мэра Москвы со ссылкой на главного архитектора Сергея Кузнецова.

"Территория одной из крупнейших библиотек города станет местом для проведения мероприятий на открытом воздухе", - отметил Кузнецов.

Новую площадку обустроят на месте бывшего фонтана. Многоуровневый партер, который прежде был частью фонтана, превратят в летний амфитеатр с пятью рядами.

Территорию по адресу: Нахимовский проспект, дом 51/21 ждет комплексное благоустройство после восстановления здания библиотеки.

Ранее сообщалось, что здание восстановят в соответствии с первоначальным проектом советского архитектора Якова Белопольского. Необходимую документацию утвердила Москомархитектура. В ходе восстановительных работ планируется заменить каркас здания на монолитный железобетон. Фасады облицуют натуральным камнем. Кроме того, полностью планируется восстановить мост и арку.

Здание библиотеки ИНИОН РАН построено в середине 1970-х годов по проекту архитекторов Якова Белопольского, Ефима Вулыха и Льва Мисожникова. В результате пожара 2015 года большая часть здания была утрачена. Произошло обрушение конструкций, которые затем разобрали для спасения уцелевших книг.