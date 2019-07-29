Тулякам предложили составить программу празднования Дня города

29.07.19 11:37

© РИА Новости. Илья Питалев

29 июля. Interfax-Russia.ru - Тула отметит очередную годовщину образования города 7 сентября, сообщила пресс-служба гордумы в понедельник.

"В этом году День города-героя Тулы будет отмечаться в первую субботу сентября. На минувшей неделе прошло заседание рабочей группы по подготовке к празднику. На нем обсудили формат торжественных мероприятий, места проведения и другие организационные вопросы. Туляки могут высказать свои пожелания и идеи по организации праздничных мероприятий в честь 873-летия Тулы", - приводятся в сообщении слова мэра Тулы Юрия Цкипури.

Предложения по программе будут приниматься до 23 августа.

Ранее День города отмечался во вторую субботу сентября вместе с празднованием Дня Тульской области.

Тула была образована в 1146 году, Тульская губерния - в 1777 году в ходе административной реформы императрицы Екатерины II. В 1937 была образована Тульская область.