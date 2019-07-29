Уникальную коллекцию гравюр меццо-тинто покажут в музее Екатеринбурга

29.07.19 11:51

Фото с официального портала администрации г. Екатеринбурга

29 июля. Interfax-Russia.ru - Перед открытием в Екатеринбурге пятого международного фестиваля меццо-тинто, одной из самых сложных техник печатной графики, известные художники из США и Канады подарили уральскому музею более 600 работ, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Музею изобразительных искусств удалось собрать 1100 гравюр и сформировать самое репрезентативное собрание современного меццо-тинто в мире. Известные художники Ги Ланжевен и Арт Вергер подарили музею 619 своих работ. До недавнего времени коллекция пополнялась за счёт того, что каждый участник ежегодного конкурса меццо-тинто передавал в дар одну работу, выбранную организаторами фестиваля по своему вкусу. Однако два года назад бельгиец Хашми Азза подарил музею 130 гравюр.

Пятый фестиваль меццо-тинто откроется 16 августа в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Свои работы представят 12 художников из 31 страны - от Аргентины, США и Канады до представителей европейских государств, Индии, Японии и Австралии, - сообщается в пресс-релизе.

В рамках фестиваля также будут представлены две персональные выставки дарителей - "Метаморфозы тела" Ги Ланжевена и "Рассказанное светом" Арта Вергера.