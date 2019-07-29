МЧС: новый паводок в Тулуне будет меньше июльского по масштабам

29.07.19 11:54

© РИА Новости. Кирилл Шипицин

29 июля. Interfax-Russia.ru - Метеорологи прогнозируют повышение уровня воды в реке Ия в Тулуне в пределах 10,5 метра, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на начальника Главного управления МЧС по региону Владимира Нелюбова.

"Говорить о критической ситуации нельзя. Подобного (наводнения, как было в конце июня - ИФ) уже не будет. Пока мы наблюдаем повышение уровня воды. Прогноз гидромета по повышению в реке Ия - это в пределах 10,5 метров. В настоящее время в Тулуне подтоплены 123 придворовые территории, подвалы семи многоквартирных жилых домов, котельная", - сказал Нелюбов.

Уровень воды в реке Ия на 14:00 (9:00 мск) 29 июля составил 792 см при критическом уровне 700 см.

Между тем во вторник в южных районах Иркутской области ожидаются дожди, местами очень сильные, сообщает пресс-служба областного правительства.

По информации Главного управления МЧС по региону, за прошедшие сутки в бассейнах рек Ия, Уда, Ока, Белая наблюдалось повышение уровня воды на 200-400 см, на реках Бирюса, Китой, Иркут - на 100-200 см, на реках Ленского бассейна - колебание уровней воды в пределах 5-25 см.

В настоящее время продолжает повышаться уровень воды в правых притоках Ангары. Подтоплены участки в Шелеховском, Слюдянском, Иркутском, Зиминском, Черемховском, Тулунском, Нижнеудинском районах. Связано это с обильными осадками в горах Восточного Саяна.

Ранее сообщалось, что силы МЧС провели эвакуацию в Тулуне и районе из-за подъема воды в реке Ия.

Начавшийся в конце июня паводок, по данным МЧС, затронул 10 муниципальных образований Иркутской области. Было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживают 42,76 тыс. человек, в том числе 10,45 тыс. детей. Больше всех пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы.

Пропавшими без вести при наводнении числятся семь человек, 25 человек погибли.