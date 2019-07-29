Федотов: СПЧ до конца года обсудит с Путиным субботнюю несогласованную акцию

29.07.19 11:59

© РИА Новости. Александр Кряжев

29 июля. Interfax-Russia.ru - Часть доклада Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) будет посвящена субботней несогласованной акции в Москве, встреча может пройти в декабре, сказал председатель СПЧ Михаил Федотов.

"Будем готовить традиционный ежегодный доклад о практике реализации свободы собраний к встрече с президентом, которая ожидается до конца года. Обычно она проходит в декабре. Фрагмент доклада будет касаться субботних событий в Москве", - сказал Федотов "Интерфаксу" в понедельник.

По его словам, "в докладе будет говориться о недостатках законодательства, правоприменительной практики, предложений по их исправлению, а также итоги учёта рекомендаций совета, данных в прошлом докладе".

27 июля в центре Москвы проходила несогласованная акция оппозиции. По данным МВД, за различные правонарушения на ней были задержаны 1074 человека. В то же время Федотов заявлял о необоснованных задержаниях во время акции.

В отношении задержанных были составлены "необходимые документы", сообщили в воскресенье в пресс-службе столичной полиции.

"Завершено разбирательство с гражданами, задержанными на несогласованной акции в центре столицы. В отношении всех задержанных за нарушения общественного порядка на указанном мероприятии составлены необходимые документы", - сказали в пресс-службе.

В ходе разбирательства полицией установлено, что более 600 правонарушителей не являются жителями столицы.