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29.07.19 12:07
Губернатор Подмосковья призвал расширять дороги для ускорения развития региона
"Для нас очень важно продолжить строительство переездов, вылетных магистралей, расширение тех дорог, которые сегодня сковывают развитие нашего мегаполиса - Московского региона. Наша задача - максимально результативно отработать все проекты, которые мы наметили", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
В понедельник губернатор Подмосковья провел совещание с руководящим составом областного правительства. Особое внимание было уделено вопросам, связанным с дальнейшим развитием дорожно-транспортной инфраструктуры региона.
Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Московской области в 2019 году будет отремонтировано более 1,5 тыс. км региональных дорог, комплексно обустроены средствами повышения безопасности дорожного движения 48 региональных трасс, проведена реконструкция и строительство более 40 км дорог. На эти цели региону выделено более 41 млрд рублей.
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