Уроженец Дагестана получил 13 лет колонии за связь с ИГИЛ

29.07.19 12:11

© РИА Новости. Григорий Сысоев

29 июля. Interfax-Russia.ru - Северо-Кавказский окружной военный суд признал уроженца Дагестана Омара Алиева виновным в участии в деятельности террористической организации и приготовлении к убийству.

"Алиев признан виновным, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе суда.

По версии следствия, Алиев летом 2018 года принес присягу на верность международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ, - "ИФ"). Позже, реализуя цели организации, Алиев решил убить прихожан православного собора в Махачкале. В качестве орудия преступления он собирался использовать найденный пистолет. Довести дело до конца злоумышленник не смог, так как был задержан.

Алиев признан виновным по ч.2 ст.205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч.1 ст.30 и пп."а", "л" ч.2 ст.105 (приготовление к убийству) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение оружия).