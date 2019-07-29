Исторические объекты самого маленького города в России реконструируют

29.07.19 12:16

© РИА Новости. Мария Савченко

29 июля. Interfax-Russia.ru - Реконструкция исторических объектов в рамках празднования 500-летия Тульского кремля началась в городе Чекалин Суворовского района, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

Городу выделен грант на благоустройство в рамках Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Сейчас уже идет реставрация здания казначейства для создания культурно-туристического комплекса, в следующем году будет отремонтировано еще одно здание, где появится новая музейная экспозиция, посвященная истории города.

Чекалин - самый маленький город России, расположен на западе Тульской области на берегу реки Оки. Население - менее 1 тыс. человек. Лихвин (название Чекалина до 1944 года) известен с 1565 года, был причислен Иваном Грозным к опричным городам.

По указу президента РФ в 2020 году состоится празднование 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты.