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29.07.19 12:16
Исторические объекты самого маленького города в России реконструируют
Городу выделен грант на благоустройство в рамках Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Сейчас уже идет реставрация здания казначейства для создания культурно-туристического комплекса, в следующем году будет отремонтировано еще одно здание, где появится новая музейная экспозиция, посвященная истории города.
Чекалин - самый маленький город России, расположен на западе Тульской области на берегу реки Оки. Население - менее 1 тыс. человек. Лихвин (название Чекалина до 1944 года) известен с 1565 года, был причислен Иваном Грозным к опричным городам.
По указу президента РФ в 2020 году состоится празднование 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты.
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