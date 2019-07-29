"Циркача" ищут в Подмосковье по делу о главенстве в преступной иерархии

29.07.19 12:23

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

29 июля. Interfax-Russia.ru - Следователи в Подмосковье разыскивают неоднократно судимого "вора в законе" Олега Пирогова по кличке "Циркач", против которого возбуждено дело о главенстве в преступной среде, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Электростали по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). По данным следствия, в 2011 году за подозреваемым было признано высшее положение в преступной иерархии - "вор в законе" с криминальным прозвищем "Циркач", - сказала Врадий в понедельник "Интерфаксу".

По ее словам, 42-летний Олег Пирогов, "постоянно проживая на территории Электростальского и Ногинского районов Московской области, с 2011 по настоящее время осуществляет координацию действий организованных групп на территории Московской области, создает и поддерживает связи между ними и иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, принимает непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния и преступных доходов".

По словам Врадий, Пирогов ранее неоднократно судим за совершение краж, вымогательство, незаконный оборот наркотиков и подделку документов.

"В настоящее время принимаются исчерпывающие меры к установлению местонахождения подозреваемого и его задержанию", - сказала Врадий.

Она добавила, что дело возбуждено по материалам управления уголовного розыска регионального главка МВД.

Президент РФ 1 апреля этого года подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе". Уголовный кодекс был дополнен статьей "занятие высшего положения в преступной иерархии", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет и исключает возможность условного осуждения.