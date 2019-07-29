Арестованного за мошенничество замначальника саратовского УФСИН не отстранят от долности

29.07.19 12:44

© РИА Новости. Евгений Одиноков

29 июля. Interfax-Russia.ru - Следственные органы отозвали из Волжского районного суда Саратова ходатайство об отстранении от должности арестованного первого заместителя начальника УФСИН по Саратовской области Алексея Рязанцева, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" представитель суда в понедельник.

"Следствие отозвало свое ходатайство. В связи с этим судебное производство об отстранении Рязанцева от должности прекращено", - сказал собеседник агентства.

Между тем 22 июля представитель следствия заявлял агентству о намерении выйти в суд с таким ходатайством.

Как сообщалось ранее, в отношении Рязанцева было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), он арестован.

Преступление было совершено в 2012 году. По предварительным данным следствия, Рязанцев обманным путем приватизировал служебное жилье.