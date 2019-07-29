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29.07.19 12:49
Лишенный лицензии банк "Ассоциация" уличил сотрудника в мошенничестве
"К сотруднику банка, совершившему противоправные действия, приняты все предусмотренные законодательством меры. Банком направлено соответствующее заявление в правоохранительные органы, ведется расследование. К сожалению, нам не удалось стабилизировать ситуацию в установленные регулятором сроки, вследствие чего у банка отозвана лицензия. С 29 июля 2019 года в АО КБ "Ассоциация" работает временная администрация", - говорится в сообщении.
Также пресс-служба сообщает, что акционеры банка предпринимают "все возможные усилия для того, чтобы обеспечить соблюдение законных интересов кредиторов и вкладчиков". Так, вклады и средства на счетах индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса на сумму до 1,4 млн рублей застрахованы "Агентством по страхованию вкладов" (АСВ) и будут возвращены в полном объеме в ближайшие сроки. Кроме того, в настоящий момент аккумулируются дополнительные денежные средства, в том числе и за счет кредитных реcурсов, привлекаемых основными акционерами банка для обеспечения расчетов с клиентами, чьи остатки на счетах в банке превышают 1,4 млн рублей.
Как сообщалось ранее, Банк России в понедельник отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Ассоциация".
"Банк признал отсутствие отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах, открытых в иностранном банке. Доформирование резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств", - говорилось в сообщении регулятора.
Кроме того, ЦБ отметил, что банк "Ассоциация" нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.
ЦБ установил, что на счетах кредитной организации, открытых в иностранном банке, отсутствовали средства на сумму свыше 3,8 млрд рублей, что более чем вдвое превышает величину собственных средств "Ассоциации".
"Отсутствие указанных денежных средств было признано руководством кредитной организации. В адрес банка было направлено предписание с требованием о формировании резервов на возможные потери по фактически несуществующим денежным требованиям к иностранному банку в размере 100%. Согласно представленной банком отчетности его капитал полностью утрачен", - отметил ЦБ.
Банк Росси направит в правоохранительные органы информацию о проводившихся кредитной организацией операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний.
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